Paris (www.fondscheck.de) - Die äußerst günstige Amundi-Prime-ETF-Palette hat in nur 18 Monaten seit Auflegung die Schwelle von 2 Milliarden Euro durchbrochen, so Amundi in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die ersten Amundi Prime ETFs wurden im März 2019 gelistet, um Anlegern in Europa eine einfache und sehr kostengünstige Lösung für ihre Portfolio-Allokationen zu bieten. ...

