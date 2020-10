Boozt, Schwedens Zalando, hat erneut die Prognose für 2020 angehoben. Bei der EBIT-Marge erwartet das Unternehmen nun eine Spanne zwischen 4,5 und 5,5 Prozent nach zuvor 3,5 bis 4,5 Prozent. Die Prognose für das Umsatzwachstum lautet weiterhin auf 20 bis 25 Prozent. Die Aktie geht durch die Decke.Bei Boozt läuft es einfach. Das dritte Quartal sei besser gewesen als erwartet, so die Schweden am Mittwoch. Der Start in die Herbst-Wintersaison sei vielversprechend verlaufen. Die Bruttomarge habe sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...