München (pts026/08.10.2020/14:00) - Im allerersten Jahr der Teilnahme am Wettbewerb überhaupt ist Scientology Media Productions achtfacher Gewinner bei den 2020 dotCOMM Awards, jenem jährlich stattfindenden internationalen Wettbewerb, der herausragende Leistungen in den Bereichen Web-Kreativität und Digitale Kommunikation auszeichnet. Scientology Media Productions ist das Multimedia-Kommunikationszentrum der Kirche in Hollywood, Kalifornien, und Sitz des Scientology-Networks, das rund um die Uhr auf DIRECTV Channel 320 ausstrahlt.

Angesichts der sich ausbreitenden Pandemie verlagerte das Studio seine Ressourcen schnell, um Gemeinden in über 200 Ländern darüber aufzuklären und zu informieren, wie man gesund bleiben und sich und andere durch einfache Hygienemaßnahmen vor der Ausbreitung von Krankheiten schützen kann.

Das Ergebnis war eine weitreichende "Stay Well-Kampagne" mit der Website des How to Stay Well Prevention Resource-Centers, dem "Stay Well"-Konzert und dem Musikvideo "Spread a Smile". Das Video wurde mit drei Platin- und fünf Goldauszeichnungen geehrt und schlüsselt sich im Einzelnen wie folgt auf:

Wie-man-gesund-bleibt-Präventionscenter: Eine umfassende Ressourcen- und Informationsseite in 21 Sprachen, die der Aufklärung der Öffentlichkeit über die Verhütung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten sowie geeigneter Desinfektionsmethoden gewidmet ist. -Platinum -Website | Soziale Verantwortung -Platinum -Website | Ursachebezogene Marketing-Kampagne -Platinum -Website | Gesundheit & Wellness

"Spread a Smile"-Musikvideo: Produziert von Scientology Media Productions zusammen mit 60 international bekannten Musikern und Künstlern und ausgestrahlt im Scientology Network sowie auf allen großen Online-Plattformen; auf You Tube wurde es über 10 Millionen Mal angeklickt. -Gold -Soziales Medienmarketing | YouTube -Gold -Video | Ursache

"Stay well"-Konzert: Eine einstündige Konzertübertragung mit Grammy-Preisträgern und Künstlern aus 15 Ländern; ausgestrahlt im Scientology Network sowie auf allen großen Online-Plattformen. -Gold -Video | Ursachebezogen -Gold -Video | Unterhaltung -Gold -Video | Ursachebezogene Marken

Das Scientology Network startete sein Programm am 12. März 2018. Seit Sendebeginn wurde das Scientology Network in 240 Ländern und Territorien weltweit in 17 Sprachen ausgestrahlt. Um das Interesse der Menschen an Scientology zu befriedigen, nimmt das Network die Zuschauer mit auf sechs Kontinente, wo das Alltagsleben von Scientologen in den Mittelpunkt gestellt wird; es stellt die Kirche als globale Religionsgemeinschaft vor und präsentiert ihre sozialen Programme zur Verbesserung der Gesellschaft, die das Leben von Millionen Menschen weltweit verändert haben. Das Network zeigt auch Dokumentarfilme unabhängiger Filmemacher, die einen Querschnitt von Kulturen und Glaubensrichtungen repräsentieren und die gemeinsame Zielsetzung haben, das Gemeindeleben zu verbessern.

Ausgestrahlt von Scientology Media Productions, dem globalen Medienzentrum der Kirche in Los Angeles, ist das Scientology Network auf DIRECTV Channel 320 verfügbar und kann auf scientology.tv, mobilen Apps und über die Plattformen Roku, Amazon Fire und Apple TV gestreamt werden.

