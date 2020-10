DJ PTA-Adhoc: Software AG: Ad-hoc: Hinweise auf Datendownload aufgrund eines Schadsoftware-Angriffs

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Am 5. Oktober 2020 gab die Software AG bekannt, dass sie von einem Schadsoftware-Angriff betroffen ist. Die Schadsoftware ist noch nicht vollständig eingedämmt und die Systeme der Software AG sind weiterhin von dem Angriff betroffen.

Heute hat die Software AG erste Hinweise erhalten, dass Daten von Servern der Software AG und Notebooks der Mitarbeiter heruntergeladen wurden. Es gibt weiterhin keine Anzeichen dafür, dass die Dienstleistungen für die Kunden, einschließlich der Cloud-basierten Services, gestört wurden. Das Unternehmen optimiert seine Abläufe und internen Prozesse kontinuierlich.

Die Software AG untersucht den Vorfall weiter und unternimmt alles in ihrer Macht Stehende, um das Datenleck einzudämmen und die anhaltende Störung ihrer internen Systeme zu beheben, insbesondere die zur Sicherheit abgeschalteten internen Systeme baldmöglichst wieder hochzufahren.

Darmstadt, 8. Oktober 2020

Software AG Der Vorstand

Kontakt: Mitteilende Person: Frederic Freichel Senior Manager Investor Relations

Aussender: Software AG

ISIN(s): DE000A2GS401 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

