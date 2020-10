Tuson tritt beim CX-Lösungsspezialisten zur Steigerung der globalen Wachstumsstrategie an

Sabio Group, der europaweit führende Full-Service-Anbieter für Customer Experience (CX), hat Matt Tuson zum Chief Commercial Officer ernannt. Er bringt nachweisliche Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensführung, Vertrieb und Unternehmensexpansion in das Unternehmen Sabio ein und kann auf eine Erfolgsbilanz von mehr als 25 Jahren zurückblicken, in denen er für Cloud- und CX-Unternehmen über mehrere Anbieter hinweg große Umsatzzuwächse erzielt hat.

Tuson wechselt von Conga, dem Spezialisten für digitale Dokumententransformation, zu Sabio. Dort bewirkte er als Senior Vice President und EMEA Managing Director, dass sich in seinem Team unter seiner Leitung die Buchungen vervierfachten. Zuvor war er als Chief Revenue Officer bei dem Private-Equity-finanzierten Unternehmen IRIS Software beschäftigt. CX-Erfahrungen sammelte er bei NewVoiceMedia, dem extrem wachstumsstarken Anbieter von Cloud-Kontaktcentern, in der Position des Executive Vice President des Bereichs Worldwide Sales, beim Weltmarktführer Salesforce, wo er als AVP des Bereichs Service Cloud tätig war und den Vertrieb für die Region EMEA leitete, und fast zehn Jahre lang bei RightNow Technologies, wo er vor der Übernahme des Unternehmens durch Oracle im Jahr 2011 als EMEA Vice President fungierte.

"Immer mehr Unternehmen erkennen die Notwendigkeit, ihre CX-Tätigkeiten umzugestalten und diese durch digitale Prozesse, Automatisierung und verbesserte Geschäftskenntnisse zu optimieren. Sabio ist sehr gut aufgestellt, um Unternehmen bei dieser Transformation zu unterstützen", so Matt Tuson. "Sabio hat sich zum Ziel gesetzt, der führende CX-Full-Service-Anbieter über mehrere Anbieter hinweg in allen Schlüsselmärkten des Unternehmens zu werden. Ich bin von dieser Vision überzeugt und freue mich darauf, dem Team von Sabio anzugehören und meine Fähigkeiten bei der Förderung von Berechenbarkeit und Beständigkeit einzubringen. Wir benötigen beides im gesamten Unternehmen, um unsere geschäftlichen Ziele zu erreichen."

"Wir von Sabio haben uns für die kommenden fünf Jahre ehrgeizige Ziele gesetzt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass das Unternehmen in ausgewiesene Führungspersönlichkeiten wie Matt Tuson investiert, um sicherzustellen, dass wir unsere Wachstumsziele erreichen", ergänzte Jonathan Gale, CEO der Sabio Group. "Die digitale Transformation bringt einen beispiellosen Wandel im Bereich Customer Experience voran. Die Erfahrung von Matt Tuson bei der Förderung des Umsatzwachstums in schnelllebigen Branchen wird eine wertvolle Ergänzung für das Team von Sabio darstellen."

Über die Sabio Group:

Die Sabio Group, zu der Sabio, Anana, DVELP, flexAnswer und Coverage Group gehören, liefert Lösungen und Dienstleistungen, die digitale und humane Interaktionen nahtlos miteinander verbinden, um herausragende Kundenerlebnisse zu unterstützen. Die Gruppe arbeitet mit großen Marken weltweit zusammen, darunter Aegon, AXA Assistance, Bankia, BBVA, BGL, CaixaBank, DHL, Essent, GovTech, HomeServe, Liverpool Victoria, M1, Office Depot, Saga, Sainsbury's Argos, Telefónica, Think Money und Transcom Worldwide.

