Das Agrarunternehmen IMC produziert Getreide in der "Kornkammer Europas" und besticht durch ein anscheinend krisensicheres Geschäftsmodell. David Waschnig, Autor des Blogs Deep Value, stellt den Geheimtipp aus der Ukraine im Smart Investor vor. Die Ukraine ist nicht nur das zweitgrößte Land Europas, sondern auch einer der größten und kostengünstigsten Getreideproduzenten der Welt. So belegt man bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...