Der Vorstandschef von Barrick Gold (CA0679011084), Mark Bristow, sagte in dieser Woche, dass die Goldindustrie in Afrika weiter konsolidieren sollte, und warnte dabei vor einer Krise der Goldreserven', welche dem Goldsektor in Afrika droht.Wie das Nachrichtenportal "Mining Weekly' berichtet, ist der Mangel an Erkundungs-Projekten dafür verantwortlich, dass die Lebensdauer einer Goldmine von früher 20 Jahren auf inzwischen rund 10 Jahre gesunken ist. Dies betonte Bristow auf der "Indaba Mining Conference' in Johannesburg.Parallel dazu sei die Goldproduktion in den vergangenen 20 Jahren nur um 1,6 % jährlich gestiegen.Mit Blick auf die Aktivitäten von Barrick Gold in Afrika sagte Bristow, dass das Unternehmen unter den größten Investoren in Mali sei, wo es die Loulo-Gounkoto Goldmine betreibt. Der Machttransfer nach dem Militärputsch sei insgesamt gut abgelaufen. Die Konfliktparteien hätten eine weitgehende Übereinstimmung darüber erzielt, dass die Macht innerhalb von 18 Monaten wieder an eine zivile Regierung übergeben werden solle. Die Regierungsbehörden wären durchgehend handlungsfähig gewesen.

