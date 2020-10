München (ots) -Das Gerichtsdrama um die Folgen des Klimawandels am Mittwoch, 18.November 2020, um 20:15 Uhr mit anschließender Diskussion bei"maischberger.das thema" im Rahmen der ARD-Themenwoche im ErstenEs ist das Jahr 2034: Die Folgen der Klimakatastrophe sinddramatisch. Dürre und Hochwasser vernichten die Lebensgrundlage vonMillionen Menschen. Nach der dritten Sturmflut in Folge wurde derSitz des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag geräumt. In einemprovisorischen Interimsgebäude in Berlin wird die Klimakatastrophezum Gegenstand eines juristischen Verfahrens. Denn 31 Staaten desglobalen Südens verklagen die Bundesrepublik Deutschland vor demInternationalen Gerichtshof auf Ausgleichszahlungen für dieVernichtung, die der Klimawandel in ihrer Heimat anrichtet. Vertretenwird die Koalition der Kläger von Wiebke Kastager (Nina Kunzendorf),Expertin für Umweltrecht. Ihre junge Anwaltskollegin und ehemaligeKlimaaktivistin Larissa Meybach (Friederike Becht) ist eineNewcomerin auf diesem Parkett. Gemeinsam wollen sie nachweisen, dassdie Bundesrepublik sich aktiv gegen die Klimaschutz-Bemühungen der EUgestellt hat und zwischen 1998 und 2020 wichtige Gesetze abgeschwächtoder gar verhindert hat. Sie stellen die Frage nach Verantwortung,fordern Schadenersatz und ein Recht der Natur auf Unversehrtheit, umihr eigenes Überleben zu sichern. Ihr Gegenspieler ist Victor Graf(Ulrich Tukur). Er vertritt als Verteidiger die Bundesrepublik undwill beweisen, dass keine Gesetze gebrochen wurden, die Regierungendemokratisch legitimiert, zum Wohle Deutschlands gehandelt haben.Ranghohe Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Industriewerden als Zeugen geladen. Das Gericht unter Vorsitz des SchweizerRichters Hans-Walter Klein (Edgar Selge) muss entscheiden, ob diedeutsche Politik für ihr Versagen beim Klimaschutz zur Verantwortunggezogen und damit ein Präzedenzfall geschaffen wird."Ökozid" ist eine Produktion der zero one film (Produzent: ThomasKufus) in Koproduktion mit dem rbb, NDR, WDR, gefördert vomMedienboard Berlin-Brandenburg sowie der Film- und MedienstiftungNRW, im Vertrieb der rbb media. Regie führte Andres Veiel, der mitJutta Doberstein auch das Drehbuch schrieb. Die Redaktion liegtfederführend beim rbb.Für akkreditierte Journalisten stehen das Presseheft zum Download imPresseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zur Verfügung. Pressekontakt:Agnes Toellner Presse und Information Das ErsteTel.: 089 / 5900 -23876 E-Mail: agnes.toellner@daserste.deUlrike Herr Presse und Information rbbTel.: 030 / 97 99 3-12 115 E-Mail: ulrike.herr@rbb-online.deHeike-Melba Fendel, Christian Esser BarbarellaTel.: 0221 / 951590-0 E-Mail: info@barbarella.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4728883