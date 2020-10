… auf dem virtuellen Kapitalmarkttag vorgestellt.



Dialysespezialist FRESENIUS MEDICAL CARE will die Behandlung nierenkranker Menschen stark verbessern. Das bedeutet u.a. Einsatz digitaler Technologien und Entwicklung stärker personalisierter Formen der Nierentherapie. Auf die Vergütung einzelner Leistungen folgen qualitätsorientierte Vergütungsmodelle. Hinzu kommt eine...



… deutliche Erweiterung des Aktionsradius: Behandlung chronischer Nierenerkrankungen auch jenseits der Dialyse. Inklusive "aktive Rolle bei Transplantationen". Das Know-how in der Akutmedizin soll deutlich auf andere Bereiche ausgedehnt werden, z.B. "Behandlung von akutem Herz-, Lungen- und Multi-Organ-Versagen."



Ein großes Paket, das die Anleger nun erstmal verdauen müssen. Ehrgeizig allemal, aber auch zu schaffen?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



