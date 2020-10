BAYER verlor in zwei Tagen knapp 17 % oder fast 6 Mrd. € Marktwert. Eine technische Erholung mag sein, aber: Die Monsanto-Story ist für BAYER vorerst erledigt. New Yorker Berechnungen des Konzernwerts von BAYER nach den Rechtsfällen von 85 Mrd. € werden zurückgezogen. Aktuell sind es 46 Mrd. € oder fast die Hälfte. Wie die endgültige Konzernbilanz per Jahresende aussieht, wenn alle Ergebnisse der laufenden Geschäfte und der nötigen Abschreibungen auf die Tochter bekannt sind, gilt in Leverkusen als vorerst theoretische Kalkulation. Die Topkurse der vergangenen 52 Wochen von rd. 78/80 € sind zunächst unerreichbar. Ob CEO Baumann und sein AR-Chef dies überleben, ist durchaus offen. Zwei aktivistische Investoren überlegen eine Alternative. …



