Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Vorzeichen an der Wall Street sind auch heute grün. Vorbörslich profitieren die US-Indizes von Hoffnungen auf ein Hilfspaket. Bei den Einzelthemen geht es heute um Facebook, Bristol Myers Squibb, Evotec, Volkswagen, BMW, Daimler, Tesla und Imperial Brands. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.