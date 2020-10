95.505 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 11,16 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +3,39% vs. last gabb, -19,68% ytd, +31,00% seit Start 2013. Und, siehe Bild: wikifolio hat nun ein Delisting von startup300 durchgeführt, nachdem das Unternehmen nicht mehr fliessend gehandelt werden wollte. Der Abrechnungspreis war der gestrige Börsenkurs, aber 11,11 Prozent und dem Börsekurs davor. Auch wenn ich das nicht wollte: Ich muss da mal einen Schlussstrich ziehen unter startup300, was das wikifolio betrifft. Dafür ist mein wikifolio jetzt nach zweieinhalb Wochen wieder handelbar ....

