Frankfurt am Main (ots) - Der Filmproduzent Prof. Hans Joachim Mendig (Krimiserie Ein Fall für zwei), von 1999 bis 2009 Vorstand und Vorstandsvorsitzender der Odeon Film AG, von 2015 bis 2019 als Gründungsgeschäftsführer der HessenFilm und Medien GmbH Chef der hessischen Filmförderung, wurde zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der action press AG (beide Frankfurt am Main) gewählt. Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Prof. Axel Haas, Geschäftsführender Gesellschafter der Arend Prozessautomation GmbH (Trier). Drittes Mitglied des Aufsichtsrats ist Steuerberater Peter Baum (Hamburg).



Den Vorstand der action press AG bilden Prof. Moritz Hunzinger (Frankfurt am Main) und Ulli Michel (Hamburg).



Das Börsenlisting der action press AG ist innerhalb des nächsten Vierteljahrs geplant. Die Berater wurden mandatiert und haben ihre Arbeit aufgenommen.



In Kürze meldet die action press AG die Übernahme "eines der bedeutendsten Fotoarchive der Zeitgeschichte".



