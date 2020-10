DGAP-News: LEHNER INVESTMENTS AG / Schlagwort(e): Personalie

München, 8. Oktober 2020. Mit Ablauf zum 5. Oktober 2020 hat Herr Markus Lehner sein Mandat als Vorsitzender des Vorstands der Beteiligungsgesellschaft LEHNER INVESTMENTS AG (LEH, ISIN DE000A2DA406 sowie DE000A288805) niedergelegt. Der Aufsichtsrat hat der vorzeitigen Niederlegung entsprechend zugestimmt. Grund für die Niederlegung seiner Vorstandstätigkeit in der Beteiligungs-AG ist, dass Herr Lehner sich künftig auf das Kerngeschäft der LEHNER INVESTMENTS Gruppe in den operativen Töchtern konzentrieren wird. Deswegen hat Markus Lehner auch bereits die Geschäftsführung des Herzstückes der Firmengruppe LEHNER INVESTMENTS FUND FACTORY seit 1. Oktober 2020 übernommen. Markus Lehner ist Alleingesellschafter der MARKUS LEHNER PRIVATE EQUITY LTD, Mehrheitsaktionärin der LEHNER INVESTMENTS AG. Der Vorstand der LEHNER INVESTMENTS AG besteht somit aus dem Alleinvorstand Siddharath Lugani.

