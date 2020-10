Die Aktie des Erdgasriesen Gazprom ist gestern auf Eurobasis auf ein neues Jahrestief gerutscht. Die Meldung, wonach Polens Kartellwächter dem russischen Konzern eine hohe Strafe aufbrummten, belastete den Kurs stark. Was ebenfalls schmerzt: Eine Gegenbewegung blieb im heutigen Handel komplett aus. So legte der Gazprom-Kurs nur sehr leicht zu. Dabei war das Marktumfeld durchaus freundlich. Die für Gazprom wichtigen Ölpreise (die Konditionen in vielen Lieferverträgen sind an den Ölpreis gekoppelt, ...

