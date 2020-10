IBM will den Wandel Richtung Cloud-Services und Künstliche Intelligenz beschleunigen und trennt sich daher von seiner umsatzstärksten Sparte. Die überraschende Ankündigung garniert das Management zudem mit besser als erwarteten Q3-Zahlen. Wie IBM am Donnerstag mitteilte, soll das IT-Infrastruktur-Geschäft abgetrennt und eigenständig an die Börse gebracht werden. Zur Bewertung machte IBM keine Angaben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...