DJ In Graz wird ab 11. Oktober der Marathon zum Hybridlauf und aus Wasser wird pure Energie - Peeroton, Österreichs Nr. 1 in der Sportnahrung, unterstützt den ersten Grazer Hybrid-Run 2020

Wien/Graz (pts031/08.10.2020/16:30) - Corona nimmt es! Corona gibt es! Als Alternative zum alljährlichen Graz-Marathonlauf findet heuer ab 11. Oktober der erste Hybrid-Run Österreichs in Graz statt. Laut Veranstaltern Michael Kummerer ein coronasicherer Mix aus ortsunabhängigem Lauf und klassischem Rennen, setzt dieser Lauf neue Maßstäbe.

Die Idee: Alle TeilnehmerInnen starten zur gleichen Zeit von der breitesten und coronasichersten Startlinie der Welt und sind gleichzeitig live mit allen anderen Läufern virtuell verbunden. "Durch kreative Ideen wird damit aus dem klassischen Marathon der erste Hybridlauf. Genauso magisch verwandeln wir Wasser mit Hilfe unseres MVD-Mineral Vitamin Drinks in pure Energie, damit die Läufer die 42,195 Kilometer Distanz auch meistern", schmunzelt Peeroton-Geschäftsführer Mag. Reinhard Möseneder. "Wir von Peeroton unterstützen diesen Event, weil es auch in Zeiten von Corona mit dem Laufsport und dem Sport ganz allgemein weitergehen muss."

Flexibler Start auch vor dem 11. Oktober möglich - mit viRace-App

Das Besondere am HybridRun in Graz ist die viRace-App, mit der man am Wettkampf auch ab dem 3. Oktober teilnehmen kann. Und zwar, wann und wo es gerade passt. Das Zeitfenster für den flexiblen Start ist zwischen dem 3. und 10. Oktober. Alle Laufbegeisterten sollen die Möglichkeit bekommen, an diesem Rennen teilzunehmen und am Tag des Events keine Zeit haben. Alle Infos zu Start und Anmeldung in der App.

2000 Anmeldungen - Stand Donnerstag 8. Oktober um 10 Uhr Viele prominente Topläufer sind auch am Start .. und das auf der gesamten WELT!!! .. ein Vorteil dieser aus der Not geborenen Lauf-Variante! 50 Topathleten aus Kenia laufen den Halbmarathon in Kenia mit ... das Run2gether-Team rund um den Steirer Thomas Krejci macht dies möglich. Topathleten mit Bestzeiten von 1.00 und 1.01 stehen am Halbmarathon-Start in Kenia.

Unter den vielen kenianischen Athleten die an der Startlinie stehen werden sind unter anderem der Sieger des Wachau Halbmarathons Philimon Kipkorir Maritim(pb 60.29) und der 2 fache Dublin Marathonsieger (2.08.33) und Wien Marathon 3. (2013) sowie Berglauf-Gesamtweltcupsieger 2018 (auch 6-facher Großglocknerlaufsieger) Geoffrey Gikuni Ndungu. Die Athleten reisen aus ihren Heimatdörfern bis spätestens Freitag ins run2gether Mt. Longonot Sports & Recreation Camp (KIambogo/Kenia) an und werden am Sonntag voll motiviert an der Startlinie auf 2700m Seehöhe stehen. Deutschland Top Marathon Läuferin und Gewinnerin des letztjährigen Graz Halbmarathon Thea Heim steht in Deutschland am Start. Auch Österreichs Laufhoffnung Eva Wutti ist mit dabei - sie startet in Barcelona und nimmt am Viertelmarathon teil. Kärntens Paradeläufer Roman Weger und Markus Hohenwarter starten in Kärnten und nehmen am Halbmarathon teil.

So hat der Graz Marathon/Hybridrun gerade in Zeiten wie diesen heuer das stärkste internationale Läuferfeld am Start!!!

Peeroton MVD Mineral Vitamin Drink: Mach' aus Wasser pure Energie Mehr über den hypotonen Drink unter https://peeroton.com/produkte/faster-hydration-immunsystem/ mvd-elektrolyt-getraenkepulver/

Wie wichtig Trinken und Ernährung vor einem Wettkampf sind, wissen die Ernährungsexperten von Peeroton. Da auch bei perfekter Ernährung in den Tagen und Wochen vor so einem Ereignis die Glykogenspeicher, aber vor allem nicht die Flüssigkeitsversorgung ausreichen, um den Körper über die komplette Marathon-Distanz zu versorgen, sollte man unbedingt auch während des Rennens Kohlenhydrate und Flüssigkeit zuführen.

Ideal dafür ist der von Peeroton speziell für Läufer und Ausdauersportler entwickelte MVD Mineral Vitamin Drink. Wer dann noch zusätzlich Hydrogels bzw. Energizer Ultra Gels, kombiniert mit BCAAs und POWERPACK-Energieriegel dabei hat, der wird die Distanz ohne Probleme meistern. Um die Muskeln optimal vorzubereiten, sollte man kurz vorher und kurz danach die BCAAs einsetzen, damit am Ende der Körper weniger Folgeerscheinungen zeigt und die Muskeln gut versorgt werden.

Peeroton ist Österreichs Nr. 1 in der Sportnahrung mit System und bietet für jede Sportart die perfekte Zusammensetzung. Peeroton ist in der Apotheke, im gut sortierten Sportfachhandel, sowie im Online-Shop erhältlich: http://www.peeroton.com

Peeroton GmbH Peeroton wurde 1994 vom Ernährungsexperten Wolfgang Peer gegründet und gilt heute als Österreichs Sportnahrungsmarke Nr. 1. Dank der jahrelangen Erfahrung und engen Zusammenarbeit mit hochkarätigen Experten ist Peeroton ein gefragter Anbieter für Hobby- und Spitzensportler. Seit 2002 ist Peeroton offizieller Ausstatter des Österreichischen Skiverbandes, weiters "Offizieller Ausstatter Olympic Team Austria" und Partner vieler nationaler und internationaler Spitzensportler. https://peeroton.com/dein-sport/

