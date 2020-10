DGAP-Ad-hoc: Zalando SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Zalando SE: Zalando SE hebt nach starkem 3. Quartal Prognose für Geschäftsjahr 2020 weiter an



08.10.2020 / 17:50 CET/CEST

BERLIN, 8. Oktober 2020 // Die Zalando SE, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, hebt nach außergewöhnlich starkem und profitablem Wachstum im dritten Quartal die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 weiter an. Das Unternehmen rechnet nun in diesem Jahr mit einem Wachstum des Bruttowarenvolumens (Gross Merchandise Volume, GMV) von 25-27%, einem Umsatzwachstum von 20-22%, sowie einem bereinigten EBIT zwischen 375-425 Millionen Euro. Zuletzt ging Zalando im Rahmen der am 15. Juli veröffentlichten Prognose von einem GMV-Wachstum von 20-25%, einem Umsatzwachstum von 15-20% und einem bereinigten EBIT zwischen 250-300 Millionen Euro aus. Zalando steigerte im dritten Quartal nach vorläufigen Zahlen das GMV um 28-31% auf 2,43-2,48 Milliarden Euro (Q3 2019: 1,89 Milliarden Euro); der Umsatz legte um 20-23% auf 1,83-1,87 Milliarden Euro zu (Q3 2019: 1,52 Milliarden Euro). Das bereinigte EBIT lag im gleichen Zeitraum zwischen 100-130 Millionen Euro (Q3 2019: 6,3 Millionen). Insbesondere die konsequente und sehr erfolgreiche Umsetzung der Zalando Plattformstrategie sowie die durch die Corona Pandemie beschleunigte Verlagerung der Kundennachfrage hin zu digitalen Angeboten haben die Ergebnisse im dritten Quartal positiv beeinflusst. Zalando profitierte darüber hinaus von einer anhaltend geringeren Retourenquote sowie von substantiellen Einmaleffekten durch die Auflösung von Sonderabschreibungen auf den Warenbestand. Diese wurden im März vorgenommen, als die darauf folgende rasche und nachhaltige Erholung der Kundennachfrage noch nicht absehbar war. Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht Zalando planmäßig am 4. November 2020. Mitteilende Person: Dr. Martin Hager, Team Lead Capital Markets Law Kontakt für Investoren und Analysten

