DJ Aktien Schweiz schließen freundlich - Givaudan leichter

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach zwei schwachen Tagen ist die Börse in der Schweiz am Donnerstag auf Erholungskurs gegangen. Dabei stützte die Hoffnung, dass sich in den USA Republikaner und Demokraten vor den Präsidentschaftswahlen noch auf weitere staatliche Unterstützung einigen könnten. Am Vorabend wurde mitgeteilt, dass US-Finanzminister Steve Mnuchin und die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Gespräche fortsetzen. Druck in dieser Richtung kommt auch von verschiedenen Repräsentanten der US-Notenbank, die nach mehr Staatshilfe rufen. Dies legen auch neue Arbeitsmarktdaten aus den USA nahe, die schwächer ausfielen als erwartet. Sorge bereiten auch die Neuinfiziertenzahlen, die in vielen Ländern vor allem auch in Europa kräftig anziehen.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 10.270 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 39,37 (zuvor: 36,25) Millionen Aktien. Die Givaudan-Aktie gab nach Zahlenausweis gegen den Trend 1 Prozent nach. Die Citigroup analysiert, dass die Umsätze im dritten Quartal 3 Prozent unter Konsens zurückgeblieben seien. Die Ergebnisse deuteten aber auf eine weiterhin solide Entwicklung in den Bereichen Household, Health und Personal Care hin. Dagegen bestehe die Schwäche bei Active Duty aufgrund der geringeren Aktivitäten im Reiseeinzelhandel weiter. Die Givaudan-Aktie habe sich über den Sommer gut entwickelt, was zum Teil eine Funktion der Robustheit des Geschäfts sein dürfte.

Die Experten von Bryan Garnier geben in einer Studie zu Luxusgüterwerten Swatch den Vorzug vor Richemont. Erste sei ein Kauf, während die Richemont-Aktie lediglich mit "Neutral" bewertet wird. Beide Aktien legten indes 0,2 Prozent zu. Insgesamt dürfte sich laut Bryan Garnier im dritten Quartal erneut zeigen, dass der Appetit auf Luxusmarken trotz Covid-19 bestehe. Die mittelfristigen Kataysatoren bestünden unverändert fort und kurzfristig unterstütze eine neue Kaufkraftallokation die großen Marken bei der Erholung. Trotzdem sei die Polarisierung in dieser Phase noch stärker, besonders bei der Wiedereröffnung der Ladengeschäfte.

Die Aktie des Augenheilkundespezialisten Alcon führte am "World Sight Day" den SMI an mit einem Plus von 4,3 Prozent. Der "World Sight Day" ist eine Veranstaltung, die jährlich in Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation durchgeführt wird und die Aufmerksamkeit auf die Probleme Blinder und Sehgeschädigter lenken will.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2020 11:43 ET (15:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.