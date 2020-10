BERLIN (dpa-AFX) - Zalando schraubt seine Erwartungen für das laufende Jahr hoch. So erwartet der Online-Modehändler im laufenden Jahr ein Umsatzwachstum von 20 bis 22 Prozent, teilte der Konzern am Donnerstagabend in Berlin mit. Zuvor standen 15 bis 20 Prozent in Aussicht. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll bei 375 bis 425 Millionen Euro liegen - deutlich höher als die 250 bis 300 Millionen Euro, die Zalando zuvor in Aussicht gestellt hatte. Im Vorjahr lag das Ebit bei rund 225 Millionen Euro. Die Aktie legte nachbörslich um rund 2,5 Prozent zu./fba/he