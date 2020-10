Das Energiemanagement-Unternehmen Eaton gab heute bekannt, dass Bo Yang zum President, APAC, Vehicle Group and eMobility ernannt wurde. In dieser neuen Funktion wird er in Shanghai, China, tätig sein und weiterhin an João Faria, President, Vehicle Group, Eaton, berichten. Yang wird seine Zuständigkeiten für das Fahrzeug- und eMobilitätsgeschäft auf die gesamte APAC-Region ausdehnen, mit direkter Verantwortung für den Betrieb, die Vertriebsaktivitäten, die Marktentwicklung und das Umsatzwachstum.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201008005866/de/

Eaton has named Bo Yang president of Vehicle Group and eMobility for the APAC region. (Photo: Business Wire)

"Bo hat seit seinem Eintritt bei Eaton einen enormen positiven Einfluss auf unser Geschäft gehabt", sagte Faria. "Seine Erfolgsbilanz zusammen mit seiner globalen Erfahrung, seinen Marktkenntnissen und seinem technischen Fachwissen machen ihn zum richtigen Kandidaten für diese Aufgabe."

Yang kam im Januar 2019 als Vice President und General Manager Vehicle Group and eMobility für China zur Vehicle Group von Eaton. Vor seiner Zeit bei Eaton arbeitete Yang für BorgWarner, wo er als General Manager, Emissions Thermal Systems, in China tätig war. Darüber hinaus war er 14 Jahre bei Navistar in den USA und China tätig, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte. Er begann seine Karriere als Forschungsingenieur bei der Ford Motor Company in Detroit, Michigan.

Yang hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Booth School of Business der University of Chicago in Illinois, einen Master-Abschluss in Maschinenbau von der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee, und einen Master-Abschluss in Fahrzeugtechnik von der Tsinghua University in Peking, China. Darüber hinaus hat er einen Bachelor-Abschluss in Energiemaschinentechnik von der Xi'an Jiaotong University in Xi'an, China.

Weitere Informationen finden Sie auf Eaton.com.

Eatons Mission ist es, die Lebensqualität und die Umwelt durch den Einsatz von Energiemanagement-Technologien und -Dienstleistungen zu verbessern. Wir bieten Lösungen, die unseren Kunden helfen, elektrische, hydraulische und mechanische Energie zuverlässiger, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen. Eatons Umsatz im Jahr 2019 betrug 21,4 Milliarden US-Dollar, und wir verkaufen mit rund 93.000 Mitarbeitern Produkte an Kunden in mehr als 175 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201008005866/de/

Contacts:

Thomas Nellenbach

thomasjnellenbach@eaton.com

(216) 333-2876 (mobil)