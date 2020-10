Optimistische Worte der Investmentbank Goldman Sachs zum Werbegeschäft haben am Donnerstag den Kurs von ProSiebenSat.1 auf den höchsten Stand seit Anfang Juni steigen lassen. Die Aktien gewannen zeitweise fast sechs Prozent auf 11,93 Euro. Zum Xetra-Handelsschluss ging das Papier mit einem Plus von 3,7 Prozent als vierbester Werte des Tages im MDAX aus dem Rennen. Besser schnitten am heutigen Tag nur Nemetschek mit einem Plus von 7,1 Prozent, die Deutsche Lufthansa mit einem Plus von 6,2 Prozent ...

