Der weltgrößte Hersteller von Duft- und Nahrungsaromastoffen, die in Vernier ansässige schweizerische GIVAUDAN (CH0010645932) gab heute ihre 9 Monats-Umsatzzahlen per 30.09. bekannt, die die Analystenerwartungen leicht verfehlten, und daher folgerichtig an der Züricher Börse heute auch im bisherigen Tief mit einem Aktienkursabschlag von - 2,4 % auf 3938 CHF quittiert wurden.Inklusive Akquisitionen und Veräußerungen stieg der Umsatz in den ersten 3 Quartalen dieses Jahres gegenüber Vorjahr um + 2,7 % auf 4,79 Mrd. CHF, während die Analysten im Konsens eine Umsatzerzielung von 4,84 Mrd. CHF erwartet hatten. Unter Herausrechnung von Übernahme- und Desinvestitionseffekten betrug der intern generierte organische Umsatzzuwachs jedoch sogar + 3,7 % gegenüber dem Vorjahr.

