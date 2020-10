Stuttgart (ots) - Fünfzig Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche. Von da an gilt eine Region als Corona-Risikogebiet. Keine Frage, die Schwelle, ab der Beherbergungsverbote, Obergrenzen für Veranstaltungen und weitere Einschränkungen drohen, liegt sehr niedrig. So niedrig, dass sich Corona-Skeptiker in ihrer Einschätzung bestätigt sehen könnten, die Politik bausche ein minimales Risiko auf, um die Leute zu gängeln. Doch dem ist nicht so.

Fakt ist, dass der Anteil positiver Tests zuletzt spürbar gestiegen ist. Unter der begründeten Annahme, dass sich die Genauigkeit der Tests nicht über Nacht verschlechtert hat, ist dieser Anstieg nur mit einem realen Zuwachs bei den Neuinfektionen zu erklären.



