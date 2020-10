Spätestens seit der heutigen Handelseröffnung der Wall Street ist, nachdem dies schon vor Tagen bereits dem S&P 500-Index gelungen ist, nun auch der DAX signifikant aus seinem am 03.09. etablierten kurzfristigen Abwärtstrend ausgebrochen.Wir haben alle bestehenden rd. 2,5 %igen DAX-Absicherungen in den 3 Strategiedepots sowie dem Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN, die wir über den DB x-Trackers ShortDAX x2 Daily Swap ETF (LU0411075020) eingegangen waren, daher heute um 16.11 Uhr aufgelöst.Der Verkaufskurs des ETFs lag bei 2,22 Euro, so dass gegenüber dem Eröffnungskurs der Absicherungen bei 2,48 Euro ein Absicherungsverlust von - 10,5 % eingetreten ist. In Relation zu den Absicherungsgewichten von rd. 2,5 % in allen Depots bedeutet dies, dass deren Gesamtperformances durch die Eröffnung der DAX-Absicherungen somit um ca. - 0,26 % geschmälert wurden.

Den vollständigen Artikel lesen ...