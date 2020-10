AMD hat die neuen Desktop-Prozessoren der Reihe Ryzen 5000 vorgestellt. Die sollen Intels Core-Prozessoren vor allem beim Gaming in den Schatten stellen. Mit vier neuen Prozessoren will AMD ab dem 5. November den Takt im CPU-Geschäft angeben. Die Ryzen-5000-Familie wird aus dem Topmodell Ryzen 9 5950X und den schwächeren Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X und Ryzen 5 5600X bestehen. Dabei ändert sich an der Ausstattung mit Prozessorkernen nichts. Dennoch soll die Leistung um 20 Prozent und mehr steigen. Dafür soll die verbesserte Zen-3-Architektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...