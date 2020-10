Meilenstein für weltweite Cannabisbranche - STADA beschreitet in Partnerschaft mit MediPharm neue Wege und vermarktet als großes Pharmaunternehmen medizinische Cannabisprodukte

Die Partnerschaft bestätigt die Produktion von Cannabis in pharmazeutischer GMP-Qualität durch MediPharm Labs. STADAs 125-jähriger Tradition und erfahrene Marketing- und Vertriebsplattform sollen helfen, die wachsende Nachfrage nach medizinischem Cannabis zu befriedigen, beginnend in Deutschland - ein Markt, dessen Wert bis 2025 Schätzungen zufolge 1,5 Milliarden Euro erreichen wird.

STADA CEO Peter Goldschmidt: "Die Partnerschaft mit MediPharm zeigt, dass STADA sich zum Ziel gesetzt hat, der Partner schlechthin für Generika, Verbrauchergesundheits- und Spezialprodukte zu werden. Mit MediPharm arbeiten wir mit einem sehr starken Partner im Bereich medizinisches Cannabis zusammen."



BAD VILBEL, Deutschland und TORONTO, Kanada, Oct. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als eines der führenden europäischen Unternehmen im Bereich Verbrauchergesundheit und Generika mit einer Produktpräsenz in 120 Ländern hat STADA einen exklusiven Liefervertrag mit MediPharm Labs Inc. ("MediPharm") abgeschlossen, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE:MLZ) ("MediPharm Labs" oder das "Unternehmen"), einem weltweit führenden Anbieter bei der spezialisierten, forschungsorientierten Entwicklung und Herstellung von Cannabis-API- und Derivatprodukten in pharmazeutischer Qualität mit dem Ziel, den europäischen Pharmasektor mit medizinischen Cannabisprodukten zu beliefern.

"Die Zusammenarbeit mit MediPharm bedient die Anforderungen von Apothekern und Patienten und entspricht STADAs Ziel, sich als vertrauenswürdiger Partner um die Gesundheit der Menschen zu kümmern", so STADA CEO Peter Goldschmidt. "Die Partnerschaft mit MediPharm zeigt, dass STADA sich zum Ziel gesetzt hat, der Partner schlechthin für Generika, Verbrauchergesundheits- und Spezialprodukte zu werden."

Im Rahmen der exklusiven Partnerschaft wird MediPharm GMP-zertifizierte medizinische Cannabisprodukte an STADA liefern, sowie Unterstützung bei Produktion, Logistik und Rechtsfragen bieten. STADA wird für die Kommerzialisierung der Cannabisprodukte verantwortlich sein, zunächst in Deutschland, sowie für deren Vermarktung und die medizinische Ausbildung von pharmazeutisch erfahrenen Außendienstkräften.

"Diese Partnerschaft ist genau die Art von Geschäft, das MediPharm seit seiner Gründung verfolgt und eine Anerkennung unserer Strategie, GMP-zertifizierte Cannabisprodukte zu liefern, die in einer Vielzahl neuer Produkte auf verschiedenen Märkten auf der ganzen Welt verwendet werden können", so Pat McCutcheon, CEO von MediPharm Labs. "Dieses Mandat bedeutet ein erhebliches Umsatzpotenzial für MediPharm Labs, und wir freuen uns sehr darauf, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das über das Renommee und die Ressourcen von STADA verfügt. Als Leistungszentrum bei Verkauf und Vertrieb von Arzneimitteln und rezeptfreien Verbrauchergesundheitsprodukten ist STADA in der Lage, eine gestaltende Kraft auf den europäischen Märkten für medizinisches Cannabis zu werden, und wir freuen uns sehr, ihr exklusiver Partner zu sein."

Die Partner werden sich zunächst auf Deutschland konzentrieren, bevor sie gegebenenfalls in andere europäische Länder und Gebiete expandieren. Die Partnerschaft stellt auch den Eintritt von MediPharm in die globale Pharmaindustrie auf einem großen europäischen Markt dar.

Mit über 83 Millionen Einwohnern, die über guten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen verfügen, stellt Deutschland derzeit schätzungsweise drei Viertel des aktuellen EU-Marktes für medizinisches Cannabis dar.

Das Medical Cannabis Network berichtet, dass der Markt für medizinisches Cannabis in Deutschland derzeit auf 150 bis 175 Millionen Euro geschätzt wird, obwohl derzeit nur etwa 10 % der 20.000 Apotheken in Deutschland medizinische Cannabisprodukte verkaufen. Darüber hinaus verschreibt derzeit nur eine begrenzte Anzahl von Ärzten in Deutschland medizinisches Cannabis. Bei wachsendem Bewusstsein und einer besseren Aufklärung über die Vorteile von medizinischem Cannabis schätzt das Medical Cannabis Network, dass Deutschlands Dominanz auf dem europäischen Cannabismarkt bis 2025 auf 1,5 Mrd. EUR anwachsen könnte.(1)

Dies ist ein weiterer Meilenstein für die globale Cannabisbranche, da STADA in Partnerschaft mit MediPharm als großes Pharmaunternehmen den Weg für die Kommerzialisierung medizinischer Cannabisprodukte bahnt.

Details zu den Produkten, die STADA durch die Partnerschaft mit MediPharm Labs auf den Markt bringen wird, werden in den kommenden Monaten über die jeweiligen Kommunikationskanäle bekannt gemacht.

Über die STADA Arzneimittel AG

Die STADA Arzneimittel AG hat ihren Hauptsitz in Bad Vilbel, Deutschland. Das Unternehmen vertreibt im Rahmen einer Zwei-Säulen-Strategie Generika - darunter Spezialpharmazeutika - und nicht verschreibungspflichtige Verbrauchergesundheitsprodukte. Die STADA Arzneimittel AG vertreibt ihre Produkte weltweit in rund 120 Ländern. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.608,6 Mio. EUR und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 625,5 Mio. EUR. STADA beschäftigt weltweit mehr als 12.400 Mitarbeiter.

Über MediPharm Labs

MediPharm Labs wurde im Jahr 2015 gegründet und ist auf die Herstellung von gereinigtem Cannabisöl und -konzentraten in pharmazeutischer Qualität sowie hochentwickelten Derivaten spezialisiert. Dabei kommt eine nach den Grundsätzen guter Herstellungspraktiken (Good Manufacturing Practices, GMP) zertifizierte Anlage mit Reinräumen nach ISO-Norm zum Einsatz. MediPharm Labs hat in ein kompetentes, forschungsorientiertes Team, modernste Technologie, nachgeschaltete Reinigungsmethoden und in zweckbestimmte Anlagen mit fünf primären Extraktionslinien investiert, um seinen Kunden reine, zuverlässige und genau dosierte Cannabisprodukte zu liefern. Über seine Großhandels- und White-Label-Plattformen formuliert, entwickelt (auch durch sensorische Tests) verarbeitet, verpackt und vertreibt das Unternehmen Cannabisextrakte und moderne Produkte auf Cannabinoidbasis auf nationalen und internationalen Märkten. Als weltweit führendes Unternehmen hat MediPharm Labs kommerzielle Exporte nach Australien durchgeführt und hat die gewerbliche Nutzung seiner australischen Extraktionsanlage gestartet. MediPharm Labs Australia wurde 2017 gegründet.

