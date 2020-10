Die E96, die E86, die E76 und die E54 verfügen über eine verbesserte thermische Auflösung und bieten On-Camera-Routing-Fähigkeiten für effizientere Inspektionen

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) gab heute vier Neuzugänge zu seiner Exx-Serie fortschrittlicher Wärmebildkameras bekannt: die E96, die E86, die E76 und die E54. Im Vergleich zu den Vorgängerkameras der Exx-Serie bieten die neuen Kameras eine verbesserte thermische Auflösung für lebhaftere, leicht lesbare Bilder und eine Routing-Funktion auf der Kamera, um die Effizienz der Vermessung vor Ort zu verbessern. Die neuen Kameras der Exx-Serie wurden entwickelt, um Profis dabei zu unterstützen, frühe Anzeichen von Gebäudeproblemen zu erkennen, Hot Spots zu identifizieren, Fehler in elektrischen und mechanischen Systemen zu beheben und Probleme zu vermeiden, bevor sie Schäden verursachen, die zu teuren Reparaturen führen.

The FLIR E96 camera with on-camera routing capability, combined with FLIR Thermal Studio Pro software is used to identify mechanical issues on a factory floor. (Photo: Business Wire)