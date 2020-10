Der von der FINA genehmigte technische Matrix-Anzug der Marke Phelps ist jetzt weltweit erhältlich

Die Marke Phelps gab heute bekannt, dass Kanadas jüngste Schwimmweltmeisterin Penny Oleksiak dem Team als offizielle globale Botschafterin beitritt. Als Teil des Phelps-Teams wird Oleksiak trainieren und Wettkämpfe bestreiten, wobei sie die branchenführende Produktpalette von Trainingsgeräten bis hin zu Hochleistungs-Schwimmanzügen nutzen wird, darunter den von der FINA zugelassenen Matrix Tech Suit, der ab sofort für Verbraucher weltweit unter www.michaelphelps.com erhältlich ist.

Michael Phelps welcomes World Champion swimmer Penny Oleksiak to the Phelps Brand. Photo courtesy of Phelps Brand.