Bei der Herstellung von Reifen sind flüssige Rohstoffe bisher vor allem als Verarbeitungshilfe in Form von Prozessölen üblich. Mit einem Anteil von bis zu 15 Prozent dienen sie als Weichmacher und verbessern die Verarbeitungseigenschaften. Allerdings verschlechtern sich die Performance sowie sicherheitsrelevante Eigenschaften. Daher gehen viele Reifenhersteller dazu über, flüssige Polybutadiene, sogenannte Liquid Butadiene Rubbers (LBRs) als Alternative einzusetzen. Aufgrund ihrer chemischen Struktur können LBRs während der Vulkanisation reaktiv eingebunden werden und bilden so feste, permanente (kovalente) chemische Bindungen. Das verhindert das Risiko der Stoffmigration, was die Versprödung der Reifen verzögert und deren Qualität länger aufrechterhält. Der Fahrer nutzt den Reifen somit länger und schont gleichzeitig die Umwelt. Neben den nachhaltigen Aspekten verbessert der Einsatz von LBRs wichtige Leistungskriterien, wie etwa die Haftung auf Schnee und Eis. Für die Herstellung selbst ergeben sich durch den Einsatz von LBRs weiterhin Vorteile im Mischprozess, denn sie senken die Viskosität in den ersten Mischschritten und beeinflussen die mechanischen Eigenschaften positiv. Die hieraus resultierenden Vorteile erlauben eine optimale Abstimmung der Gummimischungen auf die jeweiligen Bedürfnisse.

Funktionalisierte Polybutadiene zeigen nachweislich mehr Performance

Der deutsche Spezialchemiekonzern Evonik Industries steht seit Jahren für effiziente Produktlösungen im Bereich der LBRs und setzt nun einen neuen Trend in der Herstellung flüssiger Rohstoffe: den Einsatz Silan-funktionalisierter Polybutadiene als Spezialadditive für die Gummiherstellung. Die neue Technologie, basierend auf Polyvest ST, verbindet die bereits positiven Eigenschaften der klassischen LBRs mit noch höherer Performance. Bei dem funktionalisierten Polybutadien handelt es sich um ein flüssiges Polybutadien mit endständigen Silangruppen. Das Produkt wird typischerweise in der Lauffläche eingesetzt und unterstützt in Silica gefüllten Reifen die Verteilung des Füllstoffs in der Gummimatrix. Eingesetzt als Additiv, verbessert es die bereits sehr guten Eigenschaften des Silica/Silan Systems weiter und erlaubt einen noch niedrigeren Rollwiderstand und Abrieb.

Chemisch betrachtet, verbinden sich die endständigen Silangruppen mit der Oberfläche der hydrophilen Silicapartikel, während die hydrophobe Polymerkette eine ausgezeichnete Kompatibilität mit der Gummimatrix gewährleistet. Die Optimierung der Kompatibilität von Füllstoff und Gummi verbessert wichtige Kerneigenschaften wie den Rollwiderstand und verringert den Abrieb. Die Reduzierung des Rollwiderstands wirkt sich wiederum positiv auf den Energieverbrauch aus, verbessert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und senkt die Freisetzung des klimaschädlichen ...

