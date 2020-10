Aktien: Biontech und AstraZeneca haben die Nase vorn

Anzeige / Werbung Biontech hat die nächste Hürde auf dem Weg zu einem Coronavirus-Impfstoff genommen. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA werde den Wirkstoff BNT162b2 in einem sogenannten Rolling-Review-Verfahren prüfen, teilten Biontech und das Pharma-Unternehmen Pfizer in einer Pressemitteilung mit. Bei diesem Verfahren werden Daten aus der klinischen Prüfung fortlaufend eingereicht und bewertet. Dieser rollierende Einreichungsprozess solle die Zulassung des Impfstoffes beschleunigen. Biontech ist damit das erste deutsche Unternehmen und mit AstraZeneca das zweite insgesamt, das bei der EMA für diesen Prozess zugelassen wurde. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Die Entscheidung der EMA, das Verfahren zu beginnen, basiere auf den ermutigenden vorläufigen Daten der präklinischen sowie frühen klinischen Studien bei Erwachsenen. Der formelle Antrag auf Marktzulassung könne im Anschluss an die fortlaufende Überprüfung fertiggestellt werden. Der Impfstoffkandidat wird weiterhin laut Pressemitteilung den strengen Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeitsstandards der EMA unterliegen. "Während wir daran arbeiten, einen potenziellen Impfstoff in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit zu entwickeln, um dieser Pandemie ein Ende zu bereiten, ist es unsere Pflicht, sicherzustellen, dass wir dies mit den höchsten ethischen Standards sowie unter Einhaltung fundierter wissenschaftlicher Prinzipien tun.", sagte Ugur Sahin, M.D., CEO und Mitgründer von Biontech laut Mitteilung. Der Impfstoffkandidat wird dem Unternehmen zufolge derzeit in einer laufenden globalen Phase-2/3-Studie untersucht. Die Studie umfasst weltweit mehr als 120 Studienzentren, unter anderem in den USA, Brasilien, Südafrika und Argentinien. Bis heute hat die Studie etwa 37.000 Teilnehmer aufgenommen, von denen mehr als 28.000 ihre zweite Impfung erhalten haben. AstraZeneca-Aktie fehlen die Impulse Die Aktie von AstraZeneca kann allerdings noch nicht punkten und hat einen leichten Abwärtstrendkanal ausgebildet. Nach dem Kurssturz im März hat die Aktie bereits ein neues Jahreshoch ausgebildet, gab aber auch schnell wieder nach, was auch an einem fallenden MACD (Momentum) abzulesen ist. Die Unterstützung bei knapp 8.000 Pence, dort verläuft nun auch die ansteigende 200-Tagelinie (rot), hat mehrfach gehalten, aktuell bahnt sich ein neuer Test an. Ein positiver Ausgang bringt die Aktie auch schnell wieder an die Obere Begrenzung bei knapp 9.000 Pence. Enthaltene Werte: GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

