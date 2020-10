Die Voestalpine AG feiert heute, am 9. Oktober 2020, ihr 25. Jubiläum an der Wiener Börse! Ich kann mich noch gut an die Proteste von damals erinnern, die Privatisierungsbestrebungen waren vielen ein Dorn im Auge. Hier habe ich ein altes Foto für dich: ÖGB In den 25 Jahren hat sich das Unternehmen von einem simplen Stahlkocher zu einem Hochtechnologiekonzern verwandelt, die Marktkapitalisierung ...

