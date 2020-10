Vor dem Wochenende wies der Goldpreis dank schwachem Dollar und der zurückgekehrten Hoffnung auf baldige Konjunkturhilfen ein dickes Plus aus.Starkes Kaufinteresse kann man in diesem Jahr vor allem im ETF-Sektor ausmachen. Laut Daten des World Gold Council haben die seit dem Jahreswechsel registrierten Netto-Zuflüsse bei Gold-ETFs gegen Ende September die Marke von 1.000 Tonnen überschritten. Damit dürfte für das Gesamtjahr ein neuer Rekord so gut wie sichersein. Die bisherige Rekordmarke ...

