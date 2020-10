The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.10.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.10.2020Aktien1 CA0156441077 Algoma Central Corp.2 CA1819011091 Clarke Inc.3 CA92241Y1016 Vecima Networks Inc.4 US4507371015 Iberdrola S.A.Anleihen1 XS1815112146 Grenke Finance PLC2 ES0239140017 Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.3 US681936BM17 Omega Healthcare Investors Inc.4 US900123CZ18 Türkei, Republik5 DE0001053593 Bayern, Freistaat6 US91282CAP68 America, United States of...7 DE000LB13RN0 Landesbank Baden-Württemberg8 US713448FA19 PepsiCo Inc. USA9 US713448FB91 PepsiCo Inc. USA10 US83192PAA66 Smith & Nephew PLC11 BE6324664703 Argenta Spaarbank N.V.12 US056752AS75 Baidu Inc.13 US056752AT58 Baidu Inc.14 XS2243296527 Standard Chartered PLC15 US29874QEK67 European Bank for Reconstruction and Development16 XS2243299463 H. Lundbeck A/S17 FR00140004Q9 MMB SCF18 DK0030352471 Nykredit Realkredit A/S19 FR00140005B8 Société du Grand Paris20 FR00140005T0 Arkema S.A.21 DE000HLB2XE5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB2XC9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 XS2242921711 Rentokil Initial PLC24 FR00140005R4 Société du Grand Paris25 XS2241393573 Sparebank 1 SR-Bank26 US858119BN92 Steel Dynamics Inc.27 US858119BP41 Steel Dynamics Inc.