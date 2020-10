Der Terminmarkt signalisiert leichte Verluste zur Eröffnung in Frankfurt. Nach den starken Gewinnen im gestrigen Handel herrscht heute früh Zurückhaltung. Der DAX-Future notiert kurz vor Eröffnung der Vorbörse in Europa leicht im Minus bei 13.062 Punkten. Der DAX wird zur Eröffnung bei 13.085 Punkten gesehen. Deutlich optimistischer sind da die US-Futures, die allesamt im Plus notieren und vom S&P 500 Future angeführt werden, der um 0,45 % auf 3.452 Punkte steigt.Der DAX knackte am Donnerstag ein weiteres Mal die Marke von 13.000 Punkten. Und das trotz der enttäuschenden Außenhandelsbilanz für August. Schon seit Ende Juli kämpft der deutsche Leitindex um diese Marke und wurde bisher jedes Mal wieder zurückgeworfen. Die Quartalsberichtssaison beginnt nun in Kürze und die ersten vorläufigen Zahlen, die hereinkommen, sind überwiegend positiv. Am Donnerstag konnte der DAX mit neuem Optimismus um 0,88 % auf 13.042,21 Punkte steigen, wobei die Aktien von HeidelbergCement (+3,79 %) und MTU Aero Engines (+3,47 %) die größten Tagesgewinne verzeichneten.

