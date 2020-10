DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages zu Ehren des koreanischen Alphabets geschlossen.

MONTAG: In den USA bleibt der Rentenmarkt wegen des Kolumbus-Tags geschlossen.

TAGESTHEMA I

Chinas Aktivitäten im Dienstleistungssektor haben im September dank der starken Inlandsnachfrage inmitten einer anhaltenden wirtschaftlichen Erholung am Ende des dritten Quartal angezogen. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg im September auf 54,8 Punkte von 54 Punkten im August. Es war der fünfte Monat in Folge, in dem der Index über der 50-Marke blieb, die Expansion und Kontraktion voneinander trennt.

TAGESTHEMA II

Der Chiphersteller Advanced Micro Devices (AMD) befindet sich Kreisen zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Wettbewerbers Xilinx. Der Deal könnte ein Volumen von mehr als 30 Milliarden Dollar haben, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die beiden Gesellschaften diskutierten eine Transaktion, die bereits kommende Woche angekündigt werden könnte.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.462,50 +0,17% Nasdaq-100-Indikation 11.597,00 +0,24% Nikkei-225 23.572,76 -0,31% Hang-Seng-Index 24.189,73 -0,02% Kospi 2.327,05 -2,71% Shanghai-Composite 3.273,15 +1,71% S&P/ASX 200 6.102,20 +0,00%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Der chinesische Aktienmarkt meldet sich am Freitag mit einer sehr festen Tendenz aus der achttägigen sogenannten Goldenen Woche rund um den Nationalfeiertag zurück. Für Auftrieb sorgt ein im September gestiegener Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Der privat ermittelte Index untermauert nicht nur den zuvor bereits bekannt gewordenen offiziellen Index, sondern liegt zudem tief im Wachstum anzeigenden Bereich. Der Grundton ist Beobachtern zufolge angesichts erneut positiver US-Vorgaben insgesamt leicht positiv. Dazu tragen Spekulationen bei, dass es in den USA möglicherweise doch noch zu einem größeren Gesamthilfspaket zur Abfederung der Pandemie-Folgen kommen könnte, nachdem die Demokraten einem gezielten Programm von US-Präsident Donald Trump für die Fluggesellschaften eine Absage erteilt haben. Zur guten Stimmung in Schanghai trägt auch bei, dass die Chinesen in der Goldenen Woche nach ersten Erhebungen für touristische Umsätze im Volumen von 466 Milliarden Yuan (umgerechnet knapp 70 Milliarden Dollar) gesorgt haben. Damit zeige sich im Konsumsektor, der bislang ein noch fehlendes Teil des Erholungspuzzles gewesen sei, ein Lebenszeichen, heißt es von den Analysten von ANZ.

US-NACHBÖRSE

Die Prognose einer Umsatzverdopplung trieb den Kurs von Genmark Diagnostics um fast 13 Prozent nach oben. Gamestop legten nach ihrem über 40-prozentigen Satz aus dem regulären Handel nochmals um 4,4 Prozent zu. Der Videoeinzelhändler hatte während des späten Handels mitgeteilt, eine technische Kooperation mit Microsoft zu schließen, um sein eigenes Geschäft zu standardisieren für Microsofts cloudbasierte Softwareanwendungen. Außerdem hatte Gamestop mitgeteilt, sein Angebot für Produkte der Spielkonsole Xbox erweitert zu haben. Wenig bewegt, jeweils leicht im Plus, lagen AMD und Xilinx. Wie am frühen europäischen Freitagmorgen aus Kreisen bekannt wurde, soll sich Advanced Micro Devices in fortgeschrittenen Gesprächen befinden, den rivalisierenden Chiphersteller Xilinx zu übernehmen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.425,51 0,43 122,05 -0,40 S&P-500 3.446,83 0,80 27,38 6,69 Nasdaq-Comp. 11.420,98 0,50 56,38 27,29 Nasdaq-100 11.550,94 0,42 47,75 32,27 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 798 Mio 872 Mio Gewinner 2.313 2.219 Verlierer 723 817 unverändert 97 90

Etwas fester - Die Rally im Zuge neuer Hoffnungen auf das Zustandekommen eines Konjunkturpaketes in den USA trug noch etwas weiter, nachdem die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ein Sonderpaket lediglich für die Luftfahrtbranche abgelehnt hatte, das von republikanischer Seite ins Spiel gebracht worden war. IBM zogen um 6 Prozent an. Gleich zwei gute Nachrichten führten Händler dazu an: Positiv ausgefallene erste Zahlen zum dritten Quartal und die Ankündigung, die Infrastruktursparte abzuspalten. McDonalds's hat im dritten Quartal den flächenbereinigten Umsatz gesteigert und erhöht nun die Quartalsdividende. Die Aktie gab dennoch um 0,3 Prozent nach. Seit dem März-Tief hat sie um 75 Prozent zugelegt. Schwächste Aktie im Dow-Jones-Index war Amgen, die 6,8 Prozent verlor. Ein Herz-Präparat erreichte in einer Phase-3-Studie lediglich das Primärziel, enttäuschte aber beim Sekundärziel. Gamestop haussierten um 44 Prozent, nachdem das Unternehmen über eine mehrjährige Partnerschaft mit Microsoft informiert hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -0,8 0,15 -105,7 5 Jahre 0,32 -1,9 0,34 -160,0 7 Jahre 0,54 -2,8 0,57 -170,7 10 Jahre 0,77 -2,4 0,79 -167,5 30 Jahre 1,56 -2,5 1,59 -150,4

Trotz des Optimismus am Aktienmarkt zogen auch die US-Renten an. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor 2,4 Basispunkte auf 0,77 Prozent. Die Notierungen erholten sich damit etwas von ihrer Talfahrt am Vortag. Die Rentenkurse wurden laut Beobachtern gestützt von schwach ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. Zudem habe die US-Notenbank am Vortag in ihrem Protokoll der jüngsten Sitzung die Hürde für eine Zinsanhebung höher gelegt.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:16 % YTD EUR/USD 1,1774 +0,1% 1,1759 1,1765 +5,0% EUR/JPY 124,69 +0,0% 124,67 124,62 +2,3% EUR/GBP 0,9093 -0,0% 0,9093 0,9075 +7,4% GBP/USD 1,2949 +0,1% 1,2933 1,2966 -2,3% USD/JPY 105,90 -0,1% 106,02 105,92 -2,6% USD/KRW 1145,72 -0,5% 1151,34 1152,32 -0,8% USD/CNY 6,7105 -1,2% 6,7908 6,7908 -3,6% USD/CNH 6,7034 -0,5% 6,7377 6,7339 -3,8% USD/HKD 7,7500 -0,0% 7,7501 7,7500 -0,5% AUD/USD 0,7180 +0,2% 0,7168 0,7165 +2,5% NZD/USD 0,6604 +0,3% 0,6587 0,6593 -1,9% Bitcoin BTC/USD 10.877,74 -0,0% 10.878,61 10.599,52 +50,9%

Am Devisenmarkt tat sich wenig, der Dollarindex stagnierte. Im asiatisch dominierten Geschäft am Freitag zieht der Yuan nach dem Ende der sogenannten Goldenen Woche scharf an, nachdem die Notenbank ihn deutlich höher gefixt hat.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,10 41,19 -0,2% -0,09 -27,7% Brent/ICE 43,22 43,34 -0,3% -0,12 -29,5%

Sehr fest - US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 41,29 Dollar pro Fass und Brentöl ebenfalls um 3,4 Prozent auf 43,40 Dollar. Das Erdölkartell Opec hatte von einer langfristig widerstandsfähigen Nachfrage gesprochen. Die Konkurrenz durch erneuerbare Energien werde nicht so dramatisch ausfallen, wie einige Beobachter dies wünschten. Bis 2045 werde die Nachfrage weiter steigen, so die Opec. Der Nachfragehöhepunkt werde in den nächsten 20 Jahren nicht erreicht werden. Zudem stützten Meldungen, denen zufolge Saudi-Arabien bereit sein könnte, sich von den Plänen zur Ausweitung der Produktion Anfang kommenden Jahres zu verabschieden.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.909,07 1.893,93 +0,8% +15,25 +25,8% Silber (Spot) 24,22 23,88 +1,5% +0,35 +35,7% Platin (Spot) 875,65 866,80 +1,0% +8,85 -9,3% Kupfer-Future 3,07 3,04 +1,0% +0,03 +8,6%

Der Goldpreis stieg um 0,3 Prozent auf 1.894 Dollar je Feinunze. Tendenziell stützte die Aussicht auf eine lange Phase niedriger Zinsen das Edelmetall, das angesichts der Liquiditätsflut durch Regierung und Notenbank als Inflationsschutz geschätzt wird.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Die Ausgaben der privaten japanischen Haushalte sind im August im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 Prozent geschrumpft und damit exakt so stark wie von Ökonomen im Vorfeld geschätzt.

USA/IRAN

Die USA haben ihre Sanktionen gegen den Iran ein weiteres Mal verschärft mit Strafmaßnahmen gegen 18 iranische Großbanken. Mit dem Schritt solle verhindert werden, dass Teheran "unrechtmäßigen Zugang zu US-Dollar" erhalte, erklärte Finanzminister Steven Mnuchin. Die neuen Sanktionen könnten den schwer von der Corona-Krise betroffenen Iran praktisch vom internationalen Finanzsystem abschneiden.

USA - WAHLKAMPF

