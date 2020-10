NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Puma SE von 74 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der europäische Luxusgüter- und Sportartikelsektor dürfte sich im dritten Quartal - angeführt von einer sehr starken Nachfrageerholung in China und einem unerwartet robusten US-Absatzmarkt - weniger schlimm als befürchtet entwickelt haben, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings seien die Sektorwerte im laufenden Jahr erheblich besser gelaufen als der Gesamtmarkt, so dass kaum Spielraum für Enttäuschungen bleibe. Der Puma-Aktie attestiert er noch das größte Aufwärtspotenzial im Sektor./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 18:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

