FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GER.LI.BONDS 18/21 MTN XS1921996382
ARGENTINIEN 93/23 VAR A8RK DE0004103015
ECUADOR BONDS 00/30 RPKB XS0115743519
DTEK FINANCE 16/24 XS1543030222
AB/FROM ONWARDS 09.10.2020
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GER.LI.BONDS 18/21 MTN XS1921996382
ARGENTINIEN 93/23 VAR A8RK DE0004103015
ECUADOR BONDS 00/30 RPKB XS0115743519
DTEK FINANCE 16/24 XS1543030222
AB/FROM ONWARDS 09.10.2020
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