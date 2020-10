Der an sich ziemlich volative Silberpreis konsolidiert aktuell. Bei den gegebenen Unsicherheiten und geopolitischen Verwerfungen sollte Silber beim Edelmetall-Investment nicht fehlen Laut dem Silver Institute sind in den ersten sechs Monaten 2020 die Investments in Barren und Münzen deutlich angestiegen. Bei den Silber-ETFs sind in der ersten Jahreshälfte die Bestände auf 925 Millionen Unzen Silber, ein Allzeithoch, erhöht worden. Die globale Investmentnachfrage ist um rund zehn Prozent nach oben ...

