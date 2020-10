DJ EUREX/DAX-Futures etwas leichter - Konjunkturoptimismus steigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Nur einige Ticks leichter zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen vor Eröffnung der Kassabörsen. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 11,5 auf 13.041,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.094 und das Tagestief bei 13.031 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.500 Kontrakte. Angesichts der guten Konjunkturnachrichten wie aus China sind Händler aber zuversichtlich, dass ein weiterer Anlauf in Richtung 13.100er-Marke erfolgen wird. Sie war bereits am Donnerstag kurz überwunden worden.

October 09, 2020 02:26 ET (06:26 GMT)

