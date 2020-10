VANCOUVER, BC / 8. Oktober 2020 / NeutriSci International Inc. ("NeutriSci" oder das "Unternehmen") (TSX-V:NU)(OTCQB:NRXCF)(FRANKFURT:1N9) - ein innovatives Technologieunternehmen, welches Produkte für die Nutrazeutikabranche entwickelt - freut sich sehr, gemeinsam mit seinem Partner Tabletz LLC Einzelheiten über die TABLETZ-Marke bekannt zu geben, die in diesem Monat (Oktober 2020) in Japan auf den Markt gebracht wird.

Die Tabletz-Produktlinie besteht aus zwei (2) Produkten in jeweils drei (3) einzigartigen Geschmacksrichtungen. Das erste Produkt, ein "Tages-Stick", enthält drei (3) TABLETZ mit 14 mg CBD und wird für 8,00 USD erhältlich sein. Das zweite Produkt, ein "Reise-Stick" enthält sieben (7) TABLETZ mit 14 mg CBD und wird für 16,00 USD erhältlich sein. Beide Produkte werden in den Geschmacksrichtungen Beeren (Berry), Zitrone (Lemon) und Minze (Mint) angeboten.





Tabletz LLC plant zudem, in den kommenden Wochen einen 500-mg-Großbehälter auf den Markt zu bringen, der 35 TABLETZ mit 14 mg CBD enthalten soll. NeutriSci und Tabletz LLC arbeiten intensiv daran, den neuen Großbehälter schon in den Erstauftrag für TABLETZ aufzunehmen. Die genehmigte Verpackung dieses Produkts, einschließlich des Preises, wird in den kommenden Tagen fertiggestellt. Informationen zu den ersten Bestellungen für den Großbehälter und der Produktionsplanung werden nach Fertigstellung der Verpackung veröffentlicht.

Die offizielle Website finden Sie unter www.tabletz-cbd.com.

Das offizielle Instagram-Kanal finden Sie unter www.instagram.com/tabletzcbd.

Glen Rehman, CEO von NeutriSci, meint: "Nach vielen Monaten harter Arbeit freuen wir uns nun sehr für Tabletz LLC und warten gespannt auf die Einführung der Produktlinie. Diese wird heute und morgen (8. und 9. Oktober) bei einer VIP-Veranstaltung für geladene Medienvertreter im Rahmen eines "Soft Launch" präsentiert - dies ist die erste offizielle Vorstellung der Produkte auf dem japanischen Markt. Gemeinsam engagieren wir uns langfristig dafür, der TABLETZ-Marke zu einem durchschlagenden Erfolg bei den Verbrauchern in Japan zu verhelfen."

Über NeutriSci International Inc.

NeutriSci ist auf die Innovation, Produktion und Formulierung von Nutrazeutika-Produkten spezialisiert. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen NeutriSci konzentriert sich darauf, mit Bedarfsartikelläden, Drogeriemärkten, Läden für Massenartikel und Supermärkten nachhaltige Vertriebsmodelle für neuenergy aufzubauen.

neuenergy ist das vom Unternehmen entwickelte natürliche Energie- und Nahrungsergänzungsmittel, das auf der wohltuenden Wirkung von Heidelbeeren basiert. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.neutrisci.com.

Für das Board of Directors von

NEUTRISCI INTERNATIONAL INC.

Glen Rehman

CEO

Tel: (403) 264-6320

Investorenkontakt: investors@neutrisci.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden von der US Food & Drug Administration nicht bewertet. Produkte und Wirkstoffe sind nicht für die Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Erkrankungen bestimmt.

QUELLE: NeutriSci International Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

