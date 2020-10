Börse Moderate Gewinne am Ende einer guten Woche Zum Ende einer bereits erfreulichen Börsenwoche könnte es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt noch etwas weiter nach oben gehen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn am Freitag notierte der X-Dax… weiterlesen -Anzeige- Börse Morning Call vom 09.10.2020 08:00 Uhr Video: DAX - Gap im Visier Finanztipp Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...