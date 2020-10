Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnete gestern Gewinne, was hauptsächlich als eine Gegenbewegung zu den Verlusten vom Mittwoch anzusehen ist, so die Analysten der Helaba.Von den stark steigenden Neuinfektionszahlen sei die zuversichtliche Grundstimmung der Marktteilnehmer momentan kaum beeinträchtigt. So hätten sich die 10J-Peripheriespreads gegenüber Bundeswertpapieren gestern weiter eingeengt. Der Renditevorsprung italienischer Staatspapiere sei mit 127 Basispunkten auf das niedrigste Niveau seit Mai 2018 gesunken. Portugiesische und spanische Titel würden 73 Basispunkte über dem deutschen Pendant rentieren. ...

