Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag mit einem kleinen Plus in den Handel starten. Eine Bankenindikation signalisierte für den heimischen Leitindex ATX runde eine halbe Stunde vor Handelsauftakt einen Zuwachs in Höhe von 0,04 Prozent. Die Vorgaben aus den USA und Asien waren überwiegend freundlich, und auch die Futures auf die wichtigsten europäischen Indizes lassen einen freundlichen Wochenausklang ...

