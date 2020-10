DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Aktivitäten im Dienstleistungssektor legen zu - Caixin

Chinas Aktivitäten im Dienstleistungssektor haben im September dank der starken Inlandsnachfrage inmitten einer anhaltenden wirtschaftlichen Erholung am Ende des dritten Quartal angezogen. Der private Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor Caixin stieg im September auf 54,8 Punkte von 54 Punkten im August, teilten Caixin Media Co und das Forschungsunternehmen Markit am Freitag mit.

Versuchte Entführung von Gouverneurin Whitmer heizt Spannungen in den USA weiter an

Wenige Wochen vor der Präsidentenwahl hat die versuchte Entführung der Gouverneurin von Michigan das angespannte politische Klima in den USA weiter angeheizt. 13 Extremisten wurden festgenommen, weil sie Gretchen Whitmer, eine scharfe Kritikerin von US-Präsident Donald Trump, mutmaßlich entführen und einen "Bürgerkrieg" anzetteln wollten, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Trump zeigte nach der Vereitelung der Pläne durch das FBI keinerlei Sympathien für Whitmer.

US-Demokraten wollen Kongressgremium zu Amtsfähigkeit von Präsidenten schaffen

Nach der Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump wollen die oppositionellen Demokraten ein Kongressgremium schaffen, das die Amtsfähigkeit von Präsidenten prüfen soll. Die Vorsitzende des von den Demokraten kontrollierten Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, kündigte am Donnerstag eine entsprechende Gesetzesinitiative an. Der Kongress solle die Mittel bekommen, eine "effektive und ununterbrochene Regierungsführung" sicherzustellen.

Facebook löscht gefälschte Profile mit Verbindung zu Pro-Trump-Gruppen

Weniger als vier Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl hat Facebook hunderte Fake-Profile und dutzende Gruppen gelöscht, die in dem Online-Dienst Stimmung für Amtsinhaber Donald Trump oder gegen dessen Wahl-Herausforderer Joe Biden gemacht haben.

Trump will am Samstag wieder voll in den Wahlkampf einsteigen

US-Präsident Donald Trump will nach seiner Corona-Infektion bereits dieses Wochenende wieder voll in den Wahlkampf einsteigen. "Ich denke, ich werde versuchen, am Samstag eine Kundgebung abzuhalten, wenn wir genug Zeit haben, das zu organisieren", sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News. Er habe jedenfalls vor, "eine Kundgebung wahrscheinlich in Florida am Samstagabend" zu veranstalten.

RKI meldet für Deutschland 4.516 neue Corona-Infektionen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 314.660 angegeben - ein Plus von 4516 seit dem Vortag.

Grenzwert für Corona-Neuinfektionen in Berlin und Frankfurt überschritten

Der Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist am Donnerstag für ganz Berlin sowie auch in Frankfurt am Main überschritten worden. Am Donnerstag lag der Wert in der gesamten Hauptstadt laut Lagebericht des Berliner Senats bei 52,8. Auch in Frankfurt am Main wurde der Grenzwert von 50 überschritten. Er wurde mit 59,1 angegeben. Die Anzahl der Neuinfektionen habe sich in den vergangenen zehn Tagen annähernd verdoppelt, hieß es weiter.

Klare Mehrheit für Quarantäne-Pflicht bei Rückkehr aus Inlands-Risikogebieten

Eine klare Mehrheit der Deutschen ist dafür, dass sich Reisende bei der Rückkehr aus innerdeutschen Risikogebieten in Quarantäne begeben sollten. Im am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer äußerten 64 Prozent diese Auffassung. Lediglich 32 Prozent sprachen sich dagegen aus.

Städte und Gemeinden dringen auf einheitlichere Corona-Regeln

Vor einem am Mittag geplanten Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Bürgermeistern von elf deutschen Großstädten hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund einheitlichere Regeln in den Bundesländern angemahnt und eine Kampagne zur Information von Partygängern über die Coronavirus-Pandemie gefordert. "Es ist bedauerlich, dass die Länder nicht viel mehr an einem Strang ziehen", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg im ZDF-Morgenmagazin.

EU-Kommission fordert einheitliche Kriterien für Corona-Risikogebiete

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen dringt die Europäische Kommission auf eine EU-weit einheitliche Definition von Risikogebieten sowie auf einen Verzicht auf Grenzschließungen. "Ich fordere die Mitgliedstaaten dringend auf, in den kommenden Tagen schnell zu einer Vereinbarung zu kommen", sagte die zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, der Zeitung Die Welt zur Festlegung von Kriterien für Risikogebiete.

Spaniens Regierung droht nach Urteil gegen Teil-Lockdown für Madrid mit Notstand

Nach dem Gerichtsurteil gegen den Teil-Lockdown für die Region Madrid hat die Zentralregierung mit der Verhängung des Notstands gedroht. Die konservative Regionalregierung von Madrid habe nun die Wahl, erklärte die Regierung des sozialistischen spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez am Donnerstagabend. Entweder sie setze die von dem Gericht gekippten Corona-Restriktionen selbst in Kraft oder über die Region Madrid werde der Notstand verhängt.

Höchste Corona-Warnstufe in weiteren französischen Städten

In Frankreich gilt ab Samstag in weiteren Städten die höchste Corona-Warnstufe - damit treten dort strengere Schutzmaßnahmen in Kraft. Die unter anderem bereits für die Hauptstadt Paris ausgerufene Höchstwarnstufe gelte ab dem Wochenende auch für Lille, Lyon, Grenoble und Saint-Etienne, kündigte Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstagabend an. Zudem sei die Situation in Toulouse und Montpellier besorgniserregend.

Bundestag beschließt umstrittene Wahlrechtsreform

Gegen heftigen Widerstand der gesamten Opposition hat der Bundestag am Donnerstagabend den Gesetzentwurf der Koalition zur Reform des Wahlrechts beschlossen. Dieser sieht vor, dass drei Überhangmandate künftig nicht mehr ausgeglichen werden, was nach dem derzeitigen Stand der Umfragen einen Vorteil für CDU und CSU bedeutet. Zudem sollen weitere Überhangmandate in begrenztem Umfang mit Listenmandaten derselben Partei in anderen Bundesländern verrechnet werden.

USA belegen 18 iranische Großbanken mit Sanktionen

Die USA haben ihre Sanktionen gegen den Iran ein weiteres Mal verschärft: Am Donnerstag gab das Finanzministerium in Washington Strafmaßnahmen gegen 18 iranische Großbanken bekannt. Mit dem Schritt solle verhindert werden, dass Teheran "unrechtmäßigen Zugang zu US-Dollar" erhalte, erklärte Finanzminister Steven Mnuchin.

Großbritanniens BIP-Wachstum im August schwächer als erwartet

Großbritanniens Wirtschaftswachstum hat sich im August deutlicher als erwartet abgeschwächt. Nach Mitteilung der Statistikbehörde ONS stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vormonat um 2,1 Prozent und lag um 9,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Monatsrate von plus 4,0 Prozent prognostiziert. Für Juli waren noch 6,6 Prozent Wachstum gemeldet worden.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im September um 0,8 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im September gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent gestiegen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Plus von 1,3 Prozent.

Umsatz im deutschen Bauhauptgewerbe 1,9 Prozent unter Vorjahr

Der Umsatz im Bauhauptgewerbe Deutschlands hat im Juli um 1,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ist dabei jedoch das sehr hohe Niveau des Vorjahres zu beachten. Zudem habe den Baufirmen im Vergleich zum Juli 2019 ein Arbeitstag weniger zur Verfügung gestanden. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich in diesem Zeitraum um 1,1 Prozent.

Preise deutscher Wohnungsneubauten im August stabil

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland haben im August auf dem gleichen Niveau wie im August 2019 gelegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) betrachtet als wichtigsten Grund hierfür die seit Juli geltende Mehrwertsteuersenkung.

+++ Konjunkturdaten +++

JAPAN

Ausgaben privater Haushalte Aug -6,9% (PROGNOSE: -6,9%) gg Vorjahr

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Aug -5,9% gg Vorjahr

Konsumneigung Aug 69,8%

Konsumneigung Aug -5,6 Pkt gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.