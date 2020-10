Baierbrunn (ots) - Wie sich mögliche Risiken von LEDs in Lampen oder Monitoren für unsere Augen minimieren lassen, zeigt das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".LEDs in Lampen und Monitoren stehen bei Skeptikern immer wieder im Verdacht, unsere Augen zu schädigen. Auch wenn es hierfür bislang keine wissenschaftliche Belege gibt, sollte man ein paar Regeln im Umgang mit LED-Licht beachten, so das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Wissenschaftler haben das Risiko untersuchtInsbesondere eine mögliche Gefahr für die Netzhaut hat im Jahr 2018 ein Komitee von Wissenschaftlern im Auftrag der Europäischen Kommission untersucht. Fazit: Es gibt für gesunde Menschen beim Gebrauch von LEDs in Lampen oder Monitoren keinen Nachweis für gesundheitsschädliche Wirkungen.Um dennoch mögliche Risiken von LED- und anderen Lampen von vorneherein auszuschließen, empfiehlt Dr. Monika Asmuß vom Bundesamt für Strahlenschutz folgende Regeln: Lampen sollten so angebracht werden, dass man nicht ständig aus kurzem Abstand hineinsieht. Zudem sollten Wand- und Tischlampen weniger hell sein als Deckenlampen. Bei LED-Panels sollten die einzelnen LEDs nicht als helle Lichtpunkte sichtbar sein. Asmuß rät außerdem, das richtige Licht zur richtigen Zeit zu nutzen. Das heißt: abends in Wohnräumen warmweißes Licht, in Arbeitsräumen eher eine kühlere Lichtfarbe.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2020 A ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4729282