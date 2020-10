Zalando bekommt sogar die Retouren-Quote in den Griff

Bei Zalando (WKN: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111) liefen die Geschäfte auch schon vor der Corona-Krise auf Hochtouren. Doch die Pandemie hat dem Online-Händler einen zusätzlichen Schub verpasst, der lange nachwirken dürfte. Das belegt jetzt eine erneute Prognoseanhebung des Unternehmens.

Mit diesen Zahlen wird jetzt gerechnet

Wie Zalando am Donnerstagabend mitteilte, hebt der MDAX-Konzern nach dem starken Wachstum im dritten Quartal die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 weiter an. Zalando prognostiziert nun für das laufende Gesamtjahr ein Wachstum des Bruttowarenvolumens (Gross Merchandise Volume, GMV) von 25 bis 27 Prozent, ein Umsatzwachstum von 20 bis 22 Prozent und einen bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 375 und 425 Mio. Euro.

In der jüngsten Prognose, die am 15. Juli bekanntgegeben wurde, rechnete Zalando noch mit einem GMV-Wachstum von 20 bis 25 Prozent, einem Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent und einem bereinigten EBIT in der Spanne zwischen 250 und 300 Mio. Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...