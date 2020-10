DJ MÄRKTE ASIEN/Schanghai nach Feiertagspause fest - Tokio lustlos

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Der chinesische Aktienmarkt hat sich am Freitag sehr fest aus der achttägigen sogenannten Goldenen Woche rund um den Nationalfeiertag zurückgemeldet. Für Auftrieb sorgte der im September gestiegene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Der Index untermauerte nicht nur den zuvor bereits bekannt gewordenen offiziellen Index, sondern lag zudem tief im Wachstum anzeigenden Bereich. An den anderen Plätzen tat sich wenig. In Südkorea ruhte der Handel wegen eines Feiertags.

Der Schanghai-Composite legte um 1,7 Prozent auf 3.272 Punkte zu, der Shenzhen Composite machte sogar einen Satz um 3,1 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index nach einem wenig ereignisreichen Handelsverlauf um 0,1 Prozent nach auf 23.619. Der Grundton war Beobachtern zufolge angesichts erneut positiver US-Vorgaben insgesamt leicht positiv. Dazu hätten Spekulationen beigetragen, dass es in den USA möglicherweise doch noch zu einem größeren Gesamthilfspaket zur Abfederung der Pandemie-Folgen kommen könnte, nachdem die Demokraten einem gezielten Programm von US-Präsident Donald Trump für die Fluggesellschaften eine Absage erteilt hatten.

Zur guten Stimmung in Schanghai trug auch bei, dass die Chinesen in der Goldenen Woche nach ersten Erhebungen für touristische Umsätze im Volumen von 466 Milliarden Yuan (umgerechnet knapp 59 Milliarden Euro) sorgten. Damit zeige sich im Konsumsektor, der bislang ein noch fehlendes Teil des Erholungspuzzles gewesen sei, ein Lebenszeichen, urteilten die Analysten von ANZ. Sorgen um das Erholungsmomentum nach der pandemiebedingten Schrumpfung nähmen damit zumindest ab. Die Tourismusumsätze erreichten derweil gleichwohl nur knapp 70 Prozent des Vorjahresvolumens.

Für Seven & I Holdings ging es in Tokio um 4,6 Prozent nach oben, nachdem der Einzelhändler seinen Umsatz- und Nettogewinnausblick für sein im Februar endendes Fiskaljahr veröffentlicht hatte.

In Hongkong standen Aktien aus dem Solarsektor unter Druck. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach der bewertungsgetriebenen Rally zuvor, zu der auch das Versprechen Pekings einer Karbon-neutralen Politik beigetragen habe. Xinyi Solar knickten um 9,2 Prozent ein, nachdem sie im vergangenen Monat um 50 Prozent nach oben geschossen waren. Flat Glass, wo sich der Kurs sogar verdoppelt hatte, fielen um 9,9 Prozent zurück. Die Analysten von Daiwa sind dennoch positiv gestimmt, besonders für Hersteller von Solarglas. Sie verweisen auf steigende Preise dank einer günstigen Angebots-Nachfrage-Entwicklung.

In Sydney machte die Aktie der Hochtief-Tochter Cimic einen Satz um 9,2 Prozent nach oben. Das Bauunternehmen hatte bei Vorlage der Neunmonatszahlen von einem hohen Auftragsbestand gesprochen und sich angesichts der diversen Corona-Konjunkturpakete zuversichtlich für das weitere Geschäft geäußert.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.102,20 +0,00% -8,71% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.619,69 -0,12% -0,04% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. 3.272,39 +1,69% +7,29% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.122,07 -0,29% -14,18% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.541,30 -0,07% -21,09% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.522,10 +0,18% -4,36% 11:00 BSE (Mumbai) 40.489,07 +0,76% -1,98% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:16 % YTD EUR/USD 1,1773 +0,1% 1,1759 1,1765 +5,0% EUR/JPY 124,73 +0,0% 124,67 124,62 +2,3% EUR/GBP 0,9080 -0,1% 0,9093 0,9075 +7,3% GBP/USD 1,2968 +0,3% 1,2933 1,2966 -2,2% USD/JPY 105,94 -0,1% 106,02 105,92 -2,5% USD/KRW 1145,87 -0,5% 1151,34 1152,32 -0,8% USD/CNY 6,7144 -1,1% 6,7908 6,7908 -3,6% USD/CNH 6,7060 -0,5% 6,7377 6,7339 -3,7% USD/HKD 7,7500 -0,0% 7,7501 7,7500 -0,5% AUD/USD 0,7186 +0,2% 0,7168 0,7165 +2,5% NZD/USD 0,6614 +0,4% 0,6587 0,6593 -1,7% Bitcoin BTC/USD 10.872,01 -0,1% 10.878,61 10.599,52 +50,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,25 41,19 +0,1% 0,06 -27,4% Brent/ICE 43,39 43,34 +0,1% 0,05 -29,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.908,89 1.893,93 +0,8% +14,96 +25,8% Silber (Spot) 24,26 23,88 +1,6% +0,38 +35,9% Platin (Spot) 879,40 866,80 +1,5% +12,60 -8,9% Kupfer-Future 3,07 3,04 +0,9% +0,03 +8,5%

