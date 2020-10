THOUSAND OAKS, Kalifornien / SOUTH SAN FRANCISCO, Kalifornien / SURESNES, Frankreich (ots) - - Studie erreicht primären kombinierten Endpunkt der Reduktion von kardiovaskulären Todesfällen oder Herzinsuffizienz-Ereignissen- Studie erreicht sekundären Endpunkt der Reduktion von kardiovaskulären Todesfällen nicht- Ergebnisse werden in der Late-Breaking Clinical Trials Session während der wissenschaftlichen Sitzungen der AHA 2020 präsentiertAmgen (NASDAQ:AMGN), Cytokinetics, Incorporated (NASDAQ:CYTK) und Servier gaben heute Topline-Ergebnisse von GALACTIC-HF bekannt, einer zentralen klinischen Phase-3-Studie zum Einsatz von Omecamtiv-Mecarbil bei Herzinsuffizienz-Patienten mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF).Die Ergebnisse zeigen, dass die Behandlung mit Omecamtiv-Mecarbil den primären kombinierten Wirksamkeitsendpunkt mit einer statistisch signifikanten Reduktion von kardiovaskulären (CV) Todesfällen oder Herzinsuffizienz-Ereignissen (Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz und andere dringende Behandlungen wegen Herzinsuffizienz) im Vergleich zu Plazebo bei Patienten mit einer Standardbehandlung erreichte (HR: 0.92; 95% CI: 0.86, 0.99, p=0.0252).Bei dem sekundären Endpunkt von kardiovaskulären Todesfällen wurde keine Reduktion beobachtet. Unerwünschte Ereignisse, einschließlich schwerwiegender ischämischer kardialer Ereignisse, waren in beiden Behandlungsarmen ausgeglichen. Die Studiendaten werden nun weiter analysiert. Die Ergebnisse von GALACTIC-HF werden bei den wissenschaftlichen Sitzungen der American Heart Association (AHA) 2020 im Rahmen einer virtuellen Late Breaking Clinical Trial Session am Freitag, den 13. November 2020, von 10:35-10.45 Uhr CDT vorgestellt.Omecamtiv-Mecarbil ist ein experimenteller kardialer Myosin-Aktivator, der erste einer neuen Klasse von myotropen Substanzen, die direkt auf die kontraktilen Mechanismen des Herzens wirken."Die Ergebnisse von GALACTIC-HF können helfen, die Behandlung der Herzinsuffizienz besser zu verstehen. Herzinsuffizienz ist eine schwerwiegende Erkrankung, bei der die Hälfte aller Patienten, bei denen eine Herzinsuffizienz diagnostiziert wurde, innerhalb von fünf Jahren nach der ersten Hospitalisierung versterben", sagte David M. Reese, M.D. Executive Vice President of Research and Development bei Amgen. "Wir setzen uns bei Amgen weiterhin dafür ein, transformative Medikamente zu entwickeln und zu vertreiben, die das Leben von Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verbessern.""GALACTIC-HF bietet neue Erkenntnisse zur Behandlung von Herzinsuffizienz-Patienten mit verminderter linksventrikulärer Funktion durch das auf die kontraktilen Mechanismen des Herzens wirkende Omecamtiv-Mecarbil", sagte Fady I. Malik, M.D., Ph.D., Executive Vice President R&D von Cytokinetics. "Wir sind sehr dankbar gegenüber Studienärzten, Klinikpersonal, Patienten und Pflegekräften, die in diese Studie involviert waren. Wir freuen uns auf die weitere Datenanalyse und die Präsentation der Ergebnisse dieser Phase-III-Studie bei den wissenschaftlichen Sitzungen der American Heart Association (AHA).""Herzinsuffizienz ist eine schwerwiegende Erkrankung, die das Leben von Patienten täglich bedroht. Wir sind sehr erfreut darüber, mit Amgen und Cytokinetics gemeinsam in einer der weltweit größten Herzinsuffizienz-Studien zusammengearbeitet zu haben, um diesen neuen Wirkansatz bei Patienten mit Herzinsuffizienz zu untersuchen. Es ist nun wichtig, die Ergebnisse dieser wichtigen klinischen Studie vollständig zu analysieren", sagte Claude Bertrand, PhD, PharmD, Executive Vice President R&D von Servier.GALACTIC-HF: StudiendesignGALACTIC-HF,2 (Global Approach to Lowering Adverse Cardiac Outcomes Through Improving Contractility in Heart Failure) ist eine der größten globalen Phase-3-Studien zu kardiovaskulären Endpunkten bei Herzinsuffizienz, die jemals durchgeführt wurden: rekrutiert wurden 8.256 Patienten in 35 Ländern mit HFrEF, New York Heart Association (NYHA) Klasse II-IV, linksventrikulärer Ejektionsfraktion (LVEF)Original-Content von: Servier Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60008/4729314