Das britische Immobilienunternehmen British Land Co. plc (ISIN: GB0001367019) will wieder eine Dividende ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Mit den Halbjahreszahlen, die im November veröffentlicht werden, soll eine Zwischendividende angekündigt werden. Im März 2020 gab der Konzern eine Aussetzung der Dividendenzahlung bekannt. Wie am Freitag weiter berichtet wurde, waren zum Stand 1. Oktober 2020 86 Prozent der Einzelhandelsimmobilien geöffnet. ...

